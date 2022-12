Zwei Monster-Serien sind gerissen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia hat es nicht geschafft, das dritte Auswärtsspiel in Folge zu gewinnen. In Salzburg zog das Team von Glen Hanlon knapp den Kürzeren, verpasste dadurch den Sprung an die Tabellenspitze und konnte somit auch nicht verhindern, dass zwei imposante Serien zu Ende gingen.