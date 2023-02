Zwei Spornberger-Knaller führen Italien zum Sieg

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die italienische Eishockey-Nationalmannschaft hat am Freitag im Rahmen des Vier-Nationen-Turniers in Gedenken an Michele Bolognini den guten Eindruck des Vortages bestätigt. Sie rang Ungarn in einem unterhaltsamen Spiel dank des Doppelpacks eines Verteidigers nieder.