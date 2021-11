1, 2, 3 Sterne: Südtirols beste Restaurants

Das „St. Hubertus“ in St. Kassian mit Küchenchef Norbert Niederkofler bleibt weiterhin Südtirols einziges 3-Sternerestaurant. Die offizielle Bestätigung kam bei der Vorstellung der „Guida Michelin 2022“ in Franciacorta (Lombardei). Doch es gibt in Südtirol auch neue Sterne-Restaurants. + Von Rainer Hilpold