Dazu auserwählt wurde die Algunderin Lena Stuppner (21). Im Interview erzählt sie von ihren Erfahrungen. <BR \/><BR \/><b>Lena, Du hast fünf intensive Wochen hinter Dir. Hast Du dich schon einigermaßen von den Sommerjob-Strapazen erholt?<\/b><BR \/>Lena Stuppner: Es war sicherlich eine intensive und aufregende Zeit. Ich konnte sehr viel lernen und habe mich unheimlich gut weiterentwickeln können. Tatsächlich würde ich mich gerne weiter austoben. Dass diese Erfahrung schon fertig ist, empfinde ich als voll schlimm. <BR \/><BR \/><b>Inwiefern konntest Du dich dabei weiterentwickeln?<\/b><BR \/>Stuppner: Ich durfte in die Realitäten von zehn verschiedenen Betrieben hineinschnuppern, wurde dabei sehr professionell von Marketingfachleuten und einem externen Videografen des Karriereportals „Karriere Südtirol“ unterstützt und hatte viele unterschiedliche Aufgaben zu meistern. Speziell die Gespräche mit den vielen Beschäftigten und die Arbeit vor und hinter der Kamera haben mein Selbstbewusstsein gestärkt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1350972_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Was waren deine Hauptaufgaben?<\/b><BR \/>Stuppner: Es ging darum, realistische und knackige Einblicke in die jeweiligen Firmen zu gewinnen. Vorbereitet habe ich mich jeweils mit einem Skript, doch vor Ort galt es, auf die jeweiligen Besonderheiten zu reagieren und auf die Gesprächspartner einzugehen. All das wurde filmisch festgehalten, um in der Folge mit kurzen Videos und Trailern geeignete Fachkräfte anzuwerben. <BR \/><BR \/><b>Hast Du in den Betrieben auch selbst mit angepackt?<\/b><BR \/>Stuppner: Allerdings. Ich konnte etwa einen Kran lenken, habe bei einer Baufirma gemauert und in einer Bäckerei einen Kuchen gebacken. Auf diese Weise wurden die Videos umso authentischer. Die Videodrehs waren jedoch nur ein Teil dieses besonderen Sommerjobs, denn ich hatte auch im Büro viel zu tun, etwa im Marketing und mit dem Schreiben von Blogartikeln. Dank der mega Unterstützung vom Team des Karriereportals war es eine unglaublich bereichernde Erfahrung. <BR \/><BR \/><b>Dieser Sommerjob dürfte heiß begehrt sein. Warum wohl hat man sich im Auswahlverfahren genau für Dich entschieden? Was glaubst Du?<\/b><BR \/>Stuppner: Einerseits hatte ich bereits Vorkenntnisse, weil ich neben meiner Krankenpflege-Ausbildung bereits Erfahrung gesammelt habe mit der Erstellung digitaler Inhalte (Content Creator). In dieser Sparte möchte ich auch gerne weitermachen. Dazu kommt wohl auch mein Ehrgeiz, da ich für diese Sparte brenne und nichts lieber tue, als kreative Aufgaben umzusetzen. Und man hat mir gesagt, ich sei die richtige Person für diesen Job wegen meiner Ausstrahlung.<BR \/><BR \/><b>Ein schönes Kompliment. Welche Qualitäten sind denn nach deiner Einschätzung in der heutigen Arbeitswelt besonders von Vorteil?<\/b><BR \/>Stuppner: Von der fachlichen Ausbildung einmal abgesehen würde ich sagen: Leidenschaft für den Beruf, Fleiß und die sogenannten Soft Skills. Darauf lässt sich aufbauen, dann sind viele Betriebe bereit, in die jungen Fachkräfte zu investieren. <BR \/><BR \/><b>Und wie empfindest Du generell gesehen die heutige Arbeitswelt? Wie ist es um das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und angehende Arbeitnehmer denn bestellt?<\/b><BR \/>Stuppner: Ich sehe dieses Verhältnis durchaus als zwiespältig: Einerseits sind junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte sehr begehrt, andererseits müssen sie sich schon auch beweisen und sich gehörig reinbeißen. Zur Realität gehört in meinen Augen allerdings auch, dass die Arbeitgeber auf neue Bedürfnisse eingehen müssen, etwa Home-Office, Work-Life-Balance und 4,5-Tage-Woche. Um die guten Leute zu behalten, braucht es faire Entlohnung und ein Angestelltenverhältnis auf Augenhöhe.<BR \/><BR \/><b>„D“: Der Sommerjob war nicht nur spannend, sondern auch lukrativ. Was hast Du nun mit den 5.000 Euro vor?<\/b><BR \/>Stuppner: Einen guten Teil davon werde ich sicher auf die hohe Kante legen, aber mit dem Rest ist ein Städtetrip nach New York geplant.