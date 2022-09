10 Jahre Südtiroler Gasthaus: Tradition zeitgerecht interpretiert

Im Gasthof Kohlern in Kohlern oberhalb von Bozen feierte die Gruppe ihr zehnjähriges Bestehen und hielt im Rahmen eines „Stammtisches“ mit gasthausaffinen Experten Rückblick und Ausblick.Was macht den Erfolg des Südtiroler Gasthauses aus? - Diese Frage beantwortete der Vorsitzende der Gruppe Florian Patauner bereits zu Beginn der Veranstaltung folgendermaßen: „Für eine funktionierende Gruppe sind vor allem motivierte Mitglieder und ein ständiges Interesse an neuen Entwicklungen in guter Harmonie mit der Tradition wichtig. Wir laufen nicht jedem kulinarischen Trend nach, sondern versuchen die Werte der Gruppe zu leben.“Ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Gelingen der Gruppe war laut Patauner Herbert Hintner als Ideator. „Ihm gebührt ein besonderer Dank“, betonte Patauner.Gegründet vom Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) im Jahr 2012 wurde die Gruppe sehr schnell zu einem wichtigen Angebotsteil der Südtiroler Gastronomie. Ein ständiges Weiterentwickeln, spannende Produktkooperationen und das Bewusstsein um die Wichtigkeit der Förderung der Jugend, zeichnen die Gruppe aus. Mit kulinarischen Veranstaltungen wie dem Erntedank im Südtiroler Gasthaus, der Sommerfrische und dem Sonntagsbraten, sowie eigenen Produkten wie das Gasthaus-Bier „insriGs“ und den Gasthaus-Wein „insriGer“ konnte sich die Gruppe rasch in die Köpfe der Einheimischen und Gäste spielen. „Mit unseren Gerichten und dem besonderen Ambiente in unseren Gasthäusern haben wir immer versucht die Tradition zeitgerecht zu interpretieren und Einheimischen wie Gästen ein authentisches Erlebnis zu bieten“, brachte Patauner die Philosophie der Gruppe in seinem Rückblick auf den Punkt.Dass dies gelungen sei, bescheinigte HGV-Präsident Manfred Pinzger den Mitgliedsbetrieben in seinen Grußworten. Er bezeichnete das Südtiroler Gasthaus als Erfolgsmodell und meinte weiter: „Ihr habt einen großen Beitrag zur Steigerung des Stellenwertes der gesamten Südtiroler Gastronomie geleistet. Ihr pflegt und lebt als Gastwirtinnen und Gastwirte eine wahre Gasthauskultur.“Auch Landtagsabgeordneter Helmut Tauber gratulierte dem Südtiroler Gasthaus zu seinem Jubiläum und nannte vor allem die Möglichkeiten des Austausches und der Nutzung kleiner Kreisläufe, als Vorteile der Gruppe, die es zu nutzen gelte. „Landwirtschaft und Tourismus müssen noch enger zusammenarbeiten. Das stärkt beide Sektoren. Das Südtiroler Gasthaus kann hier ein Vorbild für die Nutzung der Synergien sein“, zeigte sich Tauber überzeugt.