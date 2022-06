110-Prozent-Superbonus: Rom tritt auf die Bremse

Bei einem Treffen in der Abgeordnetenkammer zwischen Mehrheit und Regierung wurde besprochen, die Möglichkeit zu prüfen, die Maschen des Überweisungsmechanismus auszuweiten – neben Banken sollen auch andere Subjekte Kredite übernehmen können. Privatpersonen sollen hingegen ausgeschlossen bleiben.Die Situation ist sehr ernst: Die Daten der ENEA zeigen, dass die von der Regierung für den Superbonus bereitgestellten 33,3 Milliarden bereits im Mai letzten Jahres aufgebraucht waren. Anträge flatterten hingegen in Höhe von 33,7 Milliarden herein.Nicht nur die fehlenden Ressourcen bringen das System in Bedrängnis: Materialpreise, Verzögerungen bei den Arbeiten und vor allem die Lähmung der Überweisungen von Steuergutschriften durch die Banken sind kritisch. Bei diesem letzten Punkt will Rom nun nachbessern.