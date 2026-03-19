Das Dekret, welches innerhalb von 60 Tagen in ein Gesetz umgewandelt werden muss, enthält dringende Maßnahmen zur Senkung der Kosten für Strom und Gas zugunsten von Haushalten und Unternehmen. <BR \/><BR \/>Unter anderem ist vorgesehen, einen Betrag 115 Euro in Form eines außerordentlichen Bonus für Stromlieferungen auszuzahlen – allerdings nur an jene Privathaushalte, die Anspruch auf einen Energie-Sozialbonus haben. Voraussetzung dafür ist einen ISEE-Wert unter 9796 Euro oder 25.000 Euro für Familien mit mindestens vier unterhaltsberechtigten Kindern. <BR \/><BR \/>2025 hatte der außerordentliche Beitrag noch 200 Euro betragen und stand auch Haushalten mit einem ISEE-Wert unter 25.000 Euro zu.<BR \/><BR \/>Gunde Bauhofer, die Direktorin der Verbraucherzentrale Südtirol zeigt sich über den Beschluss wenig erfreut: „Es ist bedauerlich, dass der außerordentliche Bonus heuer nicht auch auf Haushalte mit einem ISEE zwischen 9796 und 25.000 Euro ausgedehnt wurde. Abzuwarten bleibt, was aus dem möglichen außerordentlichen Bonus wird, den Stromanbieter direkt ihren nicht anspruchsberechtigten Haushaltskunden mit einem ISEE bis 25.000 Euro gewähren könnten. Generell erschwert es die Finanzplanung der Familien, wenn die Bonusbeträge von Jahr zu Jahr variieren – langfristig angelegte Maßnahmen wären deutlich wirksamer, insbesondere in Krisenzeiten wie der aktuellen.