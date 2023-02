13 Prozent weniger fürs Gas? Bald gibt es Klarheit

Am 2. März wird die Behörde Arera die Tarife bekannt geben. Seit Oktober werden die Gastarife monatlich und rückwirkend erhoben und nicht mehr vierteljährlich und nachträglich. STOL hat mehrfach berichtet. Auf der Grundlage der Notierungen für Methan auf dem italienischen Großhandelsmarkt kann für den Verbrauch im Februar ein Endpreis pro Kubikmeter in der Größenordnung von 87 Eurocent veranschlagt werden, was einem Rückgang von etwa 13 Prozent gegenüber dem von der Arera am 2. Februar bekanntgegebenen Wert von 99,37 Euro pro Kubikmeter für Jänner entspricht.Die Vorhersagen für den Strompreis sind schwieriger: Erst Anfang April wird man dazu Genaueres wissen. Ende März laufen staatliche Subventionen wie die Senkung der Mehrwertsteuer und die Nullung der allgemeinen Systemgebühren im Wert von etwa 15 Milliarden pro Quartal aus, und die Regierung hat angekündigt, dass sie die Erleichterungen neu gestalten wird.