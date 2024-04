15 Milliarden Euro Gewinn für Staatsbahnen

Passagierzahl wieder auf Vor-Corona-Niveau

Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 338 Mio. Euro, ein Plus von 29 Prozent. Der Nettogewinn sank um 51 Prozent auf 100 Mio. Euro. Mehr als 12.000 Menschen wurden eingestellt.Die Staatsbahnen profitieren von den Finanzierungen in Milliardenhöhe, die Italien vom EU-Konjunkturplan erhält. Diese sollen unter anderem zur Modernisierung des Bahnnetzes genutzt werden. Bei den technischen Investitionen kam es 2023 zu einem Rekord von 16 Milliarden Euro.Der CEO der Staatsbahnen , Luigi Ferraris, betonte, die FS investieren weiterhin besonders in den Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes.Ferraris hob auch das signifikante Wachstum im Personenverkehr hervor. Die Zahl der Passagiere habe wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht und die Züge seien gut ausgelastet.