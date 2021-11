16. Nationaler Rieslingwettbewerb: 7 Südtiroler unter den TOP 10

Die Fachjury bestehend aus 21 nationalen und internationalen Experten, darunter renommierte Önologen und Sommeliers hat es sich nicht leichtgemacht: Aus 54 teilnehmenden Rieslingen aus ganz Italien bestimmten sie die zehn Gewinnerweine, die durch ihre Qualität und ihre typischen Riesling-Eigenschaften überzeugten.Der „Oltrepò Pavese Riesling DOC Campo Dottore“ der „Azienda Agricola Calatroni“ aus Pavia in der Lombardei erhielt die Auszeichnung „Bester nationaler Riesling 2020“.Auf Platz 2 schaffte es „Südtirol Vinschgau Riesling DOC“ des „Weinguts Himmelreich-Hof“ in Kastelbell/Tschars im Vinschgau und der 3. Platz ging an der „Azienda Agricola Pojer & Sandri“ aus Faedo der Provinz Trient mit den Wein „Trentino Riesling DOC“.4. Kellerei Meran Burggräfler: Südtirol Riesling DOC Graf5. Weingut Strasserhof: Südtirol Eisacktaler Riesling DOC6. Landesweingut Laimburg: Südtirol Riesling DOC7. Weingut Taschlerhof: Südtirol Eisacktal Riesling DOC8. Massolino – Vigna Rionda: Langhe Riesling DOC9. Manni Nössing: Südtirol Eisacktaler Riesling DOC10. Kellerei St. Michael Eppan: Südtirol Riesling DOC MontigglSeit jeher ist es Ziel des Nationalen Rieslingwettbewerbs, den Bekanntheitsgrad des Weines auf italienischer Ebene zu steigern, aber natürlich auch die gebietsbezogenen und besonderen Eigenschaften der Sorte hervorzuheben. Der Riesling besitzt die Fähigkeit, den Charakter des jeweiligen Terroirs besonders gut zum Ausdruck zu bringen und doch immer einen einzigartigen Charakter zu erhalten.Noch bis zum 21. November finden die Rieslingtage in Naturns statt, die es ermöglichen die weißen Trauben in all seinen Facetten kennenzulernen. Bei exklusiven Verkostungen, kulinarischen Abenden und Musikveranstaltungen, haben Weinbegeisterte nicht nur die Möglichkeit, Rieslinge aus aller Welt zu probieren, sondern auch die einheimischen Produzenten kennenzulernen.

