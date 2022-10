18- bis 35-Jährige erhalten vergünstigte Darlehen für Erstwohnung

Unterkünfte müssen bestimmte Bedingungen erfüllen

Hauptvoraussetzung bleibt aber jene der ISEE-Erklärung, die nicht höher als 40.000 Euro sein darf

Marco Priolo, Direktor der Dienststelle Caaf in der Gewerkschaft AGB/CGIL erinnert in einer Aussendung alle Personen, die in diese Altersgruppe fallen, daran, dass sie bis zum 31. Dezember dieses Jahres, eine Erstwohnung zu den vorgesehenen Vergünstigungen kaufen können, so auch zu den vergünstigten Darlehen.Zu den Erleichterungen gehörten auch die Befreiung der Registergebühren, der Hypotheken- und Grundbuchsteuern, sowie im Falle eine Mehrwertsteuerzahlung auch eine Steuergutschrift.Die Unterkünfte müssten aber bestimmte Bedingungen erfüllen: Es dürfen keine Luxuswohnungen sein und die vergünstigen Zinssätze können nur eine Deckung des Darlehens von 50 und 80 Prozent des Wertes der Unterkunft betreffen.Die Hauptvoraussetzung bleibt aber jene der ISEE-Erklärung, die nicht höher als 40.000 Euro sein darf. Da wir im Oktober 2022 sind, gilt dies für das Vermögen des Jahres 2020.Der CGIL/AGB rät allen 18- bis 35-Jährigen (noch nicht 36 Jahre alt), die den Kauf einer Erstwohnung in Erwägung ziehen, vorher die ISEE zu ermitteln.Sobald festgestellt wurde, dass das Recht auf die Vergünstigungen vorhanden ist, kann man bei den zuständigen Stellen, zum Beispiel bei den Kreditinstituten, Informationen zu den Vergünstigungen, sowie den Kauf- und Darlehensbedingungen einholen.