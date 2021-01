180-Grad-Wende: Aufstiegsanlagen öffnen nun doch nicht

Land und Liftbetreiber einigten sich bei einem Treffen am Donnerstagabend auf die Verschiebung der Öffnung.Gründe dafür sind mehrere. Einerseits hat der Staat das Reiseverbot zwischen Regionen bis 15. Februar verlängert, andererseits ist die Lage in Südtirol selbst unsicher und zudem kamen am Donnerstagvormittag plötzlich Zweifel zu den Ausgleichszahlungen des Staates auf, die bei einem Alleingang Südtirols womöglich nicht ausgezahlt werden.Einen fixen Öffnungstermin gibt es noch nicht. Vermutlich werden die Skigebiete nicht vor Mitte Februar öffnen. Ein harter Schlag nicht nur für die Skifahrer, sondern vor allem für Betreiber und Mitarbeiter, die weiter ohne Job dastehen.Noch vor 2 Tagen zeigte sich Tourismus-Landesrat Arnold Schuler im STOL-Interview bezüglich der geplanten Öffnung am Montag (18. Jänner) mehr als sicher und auch in Hinblick auf die staatlichen Ristoro-Zahlungen hatte er bei einem Alleingang Südtirols keine Bedenken.

bv/vs