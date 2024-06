2 Südtiroler Stellplätze gehören zu den beliebtesten Europas

Platz 16: „Zum Gletscher Hons“

Auf den 16. Platz schaffte es der Wohnmobilstellplatz „Zum Gletscher Hons“ oberhalb von St. Magdalena in Villnöß. Direkt neben ihrem „Obermantingerhof“ stellt Familie Mantinger den Gästen einen weitläufigen Stellplatz zur Verfügung – mit Sicht auf die Geislerspitzen. Der Preis pro Nacht beginnt ab 30 Euro.Kunden hoben in ihren Bewertungen neben der außergewöhnlichen Lage inmitten der Natur besonders die Gastfreundschaft und den authentischen Hofladen hervor, in dem die Gäste hausgemachten Speck, Marmeladen und Co. kaufen können.Gleich dahinter landete die zweite Südtiroler Vertretung in der Rangliste: das Camping „Schartner Alm“ am Ritten. Der Campingplatz ist besonders bei Familien beliebt, da er viele Freizeitmöglichkeiten anbietet. Dazu zählen ein Waldspielplatz, ein Indoor-Spielbereich oder der Badeschwimmteich. Die Preise für einen Stellplatz beginnen bei knapp über 40 Euro.Die Top 3 der besten Stellplätze für Wohnmobile befinden sich allesamt in Deutschland. Den ersten Platz belegt der Stellplatz „Rippenhof“ in Niedersachsen, gefolgt vom Hofgut „Schellenberg“ in Baden-Württemberg und dem Campingstellplatz „Strubben“ in Sachsen.Erstellt wurde die Rangliste auf Basis von 8 Millionen Kundenbewertungen. Die Redaktion von „stellplatz.info“ hat 17.000 Campingplätze in 42 europäischen Ländern in die engere Auswahl genommen und bewertet.Um in die engere Auswahl für den Award zu kommen, mussten die Stellplätze folgende Bedingungen erfüllen: mindestens 100 Bewertungen mit einer Durchschnittsnote von mindestens 4,5 auf den großen Portalen wie Google oder Facebook sowie mindestens 10 Bewertungen auf „stellplatz.info“ mit einer Durchschnittsnote von mindestens 4,5.