Brigitte Zelger, Präsidentin der Vitalpina Hotels Südtirol, betonte in ihrer Begrüßung die Bedeutung der gemeinsamen Werte der Gruppe. „Regionalität, gelebte Gastfreundschaft und die enge Verbindung zur Natur bleiben auch in Zukunft zentrale Aspekte“, so Zelger. Die Angebotsgruppe zählt derzeit 29 Mitglieder. Bei der Vollversammlung wurde das Seehotel Panorama Relax der Familie Folie Strobl in Reschen als neues Mitglied vorgestellt.<h3>\r\nInternationale Marktpräsenz<\/h3>Silvia Pfeifer, Geschäftsführerin der Vitalpina Hotels Südtirol, präsentierte die Marketingbilanz sowie geplante Maßnahmen für das kommende Jahr. Neben erfolgreichen Kampagnen in internationalen Märkten sind zahlreiche Initiativen rund um das 20-jährige Bestehen geplant, darunter Gewinnspiele, Pressereisen sowie gezielte Online- und Printkampagnen. Auch neue Projekte und Kooperationen im Social-Media-Bereich wurden vorgestellt.<BR \/><BR \/>Reinhard Leitner, Leiter des Bereiches Nachhaltigkeit im HGV, präsentierte den aktuellen Stand des Vitalpina-Nachhaltigkeitsprozesses. Dabei hob er hervor, wie entscheidend es ist, die individuellen Betriebsgeschichten authentisch zu erzählen und für die Gäste erlebbar zu machen. Zudem informierte Leitner über neue Verbraucherschutzrichtlinien zur Kommunikation von Nachhaltigkeit und gab konkrete Inputs, wie Betriebe ihre Maßnahmen glaubwürdig nach außen tragen können. Er betonte auch die zunehmende Bedeutung externer Zertifizierungen und glaubwürdiger Labels, wie beispielsweise des Nachhaltigkeitslabels.<h3>\r\nRückblick und Vorschau<\/h3>Im Rahmen der Vollversammlung wurde eine umfassende Übersicht über vergangene Aktivitäten und zukünftige Projekte gegeben. Priska Gasperi, Mitarbeiterin der HGV-Unternehmensberatung und verantwortlich für den Bereich Social-Media-Marketing der Vitalpina Hotels Südtirol, präsentierte den Social-Media-Report, der eine steigende Reichweite und hohe Interaktion zeigt. Sie stellte Kennzahlen zu Newsletter, Website und Kampagnen vor und gab praxisnahe Inputs zu Strategie, Content und Algorithmus-Logik. Michaela Tschugguel, Mitarbeiterin der HGV-Abteilung Web Marketing, verwies auf die zunehmende Bedeutung von KI bei Onlinebuchungen. Sie erläuterte Herausforderungen und Chancen für die Vitalpina Hotels Südtirol und verwies auf das Angebot des HGV zur Auswertung der Buchungszahlen.<h3>\r\nAuthentische Erlebnisse schaffen<\/h3>Ein weiterer Schwerpunkt lag auf innovativen Ansätzen in der Gästebetreuung und im Erlebnisangebot. Petra Mairl von der Naturkosmetiklinie Team Dr. Joseph stellte eine eigens für die Vitalpina Hotels entwickelte Behandlung vor. Dabei kommen sowohl bestehende Produkte als auch speziell entwickelte Materialien zum Einsatz, die auf regionalen Ressourcen beruhen.<BR \/><BR \/>Ergänzend dazu gab Johannes Moser vom Autohaus Moser in Bruneck in seinem Impulsreferat Einblicke in moderne Unternehmensführung und betonte dabei besonders die gezielte Gestaltung von Kundenerlebnissen sowie Strategien im Bereich der Mitarbeiterführung. Die Vollversammlung endete mit der Möglichkeit zum Austausch und zum Netzwerken.