Die Vollversammlung begann mit einer gemeinsamen Wanderung zur Plattkofelhütte auf der Seiser Alm. Dort bot ein geselliges Mittagessen Gelegenheit zum persönlichen Austausch unter den Mitgliedern.<BR \/><BR \/>Einen besonderen Höhepunkt bildete der Vortrag des bekannten Extrembergsteigers Alexander Huber am Abend im Hotel Bad Ratzes der Familie Mutschlechner Scherer. <BR \/><BR \/>Anhand seiner Erfahrungen im Bergsport zeigte er auf, wie wichtig Mut, Ausdauer, Selbstvertrauen und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken sind. Seine Botschaft war, dass Herausforderungen realistisch eingeschätzt, auf die eigenen Fähigkeiten vertraut und Ziele mit Entschlossenheit verfolgt werden sollten – Grundsätze, die auch im unternehmerischen Alltag von Bedeutung sind.<h3>\r\n20 Jahre gemeinsame Werte<\/h3>Im Rahmen eines festlichen Jubiläumsaperitifs blickten der erste Präsident der Vitalpina Hotels, Helmut Tauber, die amtierende Präsidentin Brigitte Zelger, Geschäftsführerin Silvia Pfeifer, IDM-Direktor Wolfgang Töchterle, HGV-Direktor Raffael Mooswalder und Landesrat Luis Walcher gemeinsam auf die Entwicklung der Hotelgruppe zurück. Im Mittelpunkt standen die Bedeutung einer klaren Positionierung, die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe und die gemeinsamen Werte, die die Vitalpina Hotels seit ihrer Gründung prägen.<BR \/><BR \/>Landesrat Luis Walcher würdigte die Vitalpina Hotels als gelungenes Beispiel für authentische Gastfreundschaft, Nachhaltigkeit und regionale Verbundenheit. „Sie sind ein Vorbild für einen qualitätsorientierten Tourismus, der sowohl den Gästen als auch der einheimischen Bevölkerung zugutekommt“, so Luis Walcher.<BR \/><BR \/>Präsidentin Brigitte Zelger betonte, dass die tiefe Verbundenheit mit der Natur, gemeinsame Werte und die Leidenschaft für eine bewusste Gastfreundschaft seit 20 Jahren das Herzstück der Vitalpina Hotels Südtirol bilden. Für die Zukunft sei es wichtig, dieser Identität treu zu bleiben und gleichzeitig offen für neue Ideen, frische Impulse und die nächste Generation zu sein. „Mit starken Wurzeln können wir gemeinsam neue Wege gehen und die Zukunft gestalten“, so Präsidentin Brigitte Zelger im Rahmen der Vollversammlung.<h3>\r\nInternationale Marktbearbeitung<\/h3>Der zweite Veranstaltungstag stand ganz im Zeichen der strategischen Weiterentwicklung der Hotelgruppe. Geschäftsführerin Silvia Pfeifer zog Bilanz über die zahlreichen Marketingaktivitäten, Kooperationen und Initiativen des laufenden Jahres. Dazu zählten internationale Werbekampagnen, Presse- und Influencerreisen sowie besondere Jubiläumsaktionen. Vorgestellt wurde zudem eine neue, exklusiv für die Vitalpina Hotels entwickelte multisensorische Anwendung mit regionalen Naturprodukten. <BR \/><BR \/>Ein Schwerpunkt ab 2027 ist die verstärkte internationale Marktbearbeitung. Gemeinsam mit spezialisierten Partnern sollen neue Gästekreise angesprochen und die Bekanntheit der Vitalpina Hotels in ausgewählten internationalen Märkten erhöht werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die klare Positionierung und die besonderen Angebote der Hotelgruppe.