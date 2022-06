200-Euro-Bonus vom Staat: Wer jetzt ansuchen muss und wer nicht

Rund 31,5 Millionen Bürger kommen in den kommenden Wochen in den Genuss dieser außerordentlichen Prämie von 200 Euro. Die Voraussetzung: Sie müssen ein Einkommen (oder eine Rente) von weniger als 35.000 Euro brutto beziehen.Etwa die Hälfte davon, nämlich 15 Millionen, sind Beschäftigte des privaten und des öffentlichen Sektors, Saisonarbeiter oder Hausangestellte, die im Tourismus oder in der Unterhaltungsbranche tätig sind.Für jede dieser Kategorien gibt es unterschiedliche Verfahren und Regeln für die Beantragung und den Erhalt des 200-Euro-Bonus.Für Beschäftigte in der Privatwirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung (etwa 13,8 Millionen Menschen) wird 200-Euro direkt mit dem Juli-Gehalt ausbezahlt.Hausangestellte, Babysitter und Pflegekräfte müssen hingegen selbst um den 200-Euro-Bonus ansuchen – über einen Antrag bei einem NISF/INPS-Patronat. Derzeit ist das INPS dabei, eine Online-Plattform zu entwickeln, über der Anträge gesammelt und die Prämie direkt an die Arbeitnehmer ausgezahlt werden kann.Auch in diesem Fall erfolgt die Auszahlung über die INPS automatisch. Ausgenommen sind Saisonarbeiter, sowohl befristet als auch mit Unterbrechungen, die stattdessen einen Antrag beim INPS stellen müssen (die Modalitäten werden noch festgelegt), sofern sie im Jahr 2021 mindestens 50 Tage gearbeitet haben.Alle weiteren Details zum 200-Euro-Bonus erfahren Sie hier.