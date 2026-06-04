Weltweit stieg das Vermögen schätzungsweise um 8,7 Prozent auf den Rekord von 98,3 Billionen Dollar (84,6 Billionen Euro). Dabei wuchs die Zahl der sehr vermögenden Menschen mit einem investierbaren Vermögen von mindestens 30 Millionen Dollar global am schnellsten mit einer Rate von 9,4 Prozent.<BR \/><BR \/>Spitzenreiter blieben die USA: Dort stieg die Zahl der Millionärinnen und Millionäre um 736.000 auf 8,7 Millionen und damit stärker als in jedem anderen Land. Deutliche Zuwächse verzeichneten auch Japan auf Rang zwei mit 436.000 sowie China auf Rang vier mit 154.000 zusätzlichen Millionärinnen und Millionären.<BR \/><BR \/>In Deutschland auf Rang drei zählten Capgemini zufolge 2025 rund 1,78 Millionen Menschen zur Gruppe der vermögenden Privatpersonen („High Net Worth Individuals“) und damit 11,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zusammen vereinen die vier größten Millionärsnationen - die USA, Japan, Deutschland und China - fast zwei Drittel aller Millionärinnen und Millionäre (65,7 Prozent) weltweit.<BR \/><BR \/>Capgemini berücksichtigt in seinem seit 1997 jährlich erstellten „World Wealth Report“ Aktien, Anleihen, alternative Investments wie privates Beteiligungskapital, Bargeld sowie Immobilien, sofern diese nicht selbst genutzt werden. Kunstsammlungen und Gebrauchsgüter wie Autos und Schmuck werden nicht eingerechnet. Die Studie basiert auf mehreren Umfragen, an denen 6510 vermögende Privatpersonen in 27 Märkten, 144 Führungskräfte von Vermögensverwaltern und 1317 Kundenbetreuer teilnahmen.