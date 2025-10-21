Die „Käsiade“ gilt als einer der renommiertesten Wettbewerbe für Käsespezialitäten aus dem In- und Ausland und wird vom Verband der Käserei- und Molkereifachleute organisiert. Neben Käse werden auch Butter und andere Milchprodukte bewertet, wobei Geschmack, Geruch und Textur im Mittelpunkt stehen.<BR \/><BR \/>Bei der diesjährigen Ausgabe in der Nordtiroler Gemeinde Hopfgarten ergatterten Südtirols Betriebe elf Gold-, fünf Silber- und sieben Bronzemedaillen. „Dass wir bei einem internationalen Wettbewerb so stark abschneiden, bestätigt unsere tägliche Arbeit und unsere Werte“, sagt Annemarie Kaser, Direktorin des Sennereiverbandes Südtirol. „Die Konkurrenz ist stark – hier zählt jedes Detail. Von der Rohmilch bis zur Reifung muss alles stimmen.“<h3>\r\nDie Gewinner<\/h3> Goldmedaillen gingen unter anderem an Mila-Bergmilch Südtirol für den Käse „Alta Badia“ sowie deren Mascarpone und die Butter. Der Milchhof Brixen erhielt Gold für den „Brimi Bio Ricotta“, die „Brimi Mozzarella Bocconcini“, die „Brimi Burrata“ und den „Brimi Fior die Latte Ciuffo“. Die Käserei Sexten wurde für den „Sextner Almkäse“ und die „Sextner Sauerrahmbutter“ ausgezeichnet, während die Hofkäserei Infangl den „Mamenbert im Bergblütenmantel“ und die Hofkäserei Moar den Schnittkäse „Greta“ auf Goldniveau präsentierten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228767_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Silber gingen an Mila-Bergmilch Südtirol für die „Joghurtbutter“, an den Milchhof Brixen für die „Brimi Mozzarella Classic Kugel 125 g“, an die Sennerei Drei Zinnen für den „Fenum Mini“ sowie an die Käserei Sexten für den „Sextner Bauernkäse“ und den „Sextner Hüttenkäse“.<BR \/> Bronze sicherten sich Mila-Bergmilch Südtirol mit dem „Dolomitenkönig“, dem „Vinschger“ und dem „Schwarzenstein“, die Sennerei Drei Zinnen für den „Toblacher Stangenkäse“ und die „Toblacher Butter“ sowie die Käserei Sexten mit dem „Sextner Alpino“ und dem „Sextner Nemes Pfeffer“.<BR \/><BR \/>Insgesamt stellten sich 463 Käse- und Butterprodukte aus sieben Ländern dem kritischen Urteil einer internationalen Fachjury.