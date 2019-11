25 Michelin-Sterne für Südtirol

Niederkofler bekam bereits zum dritten Mal 3 Michelin-Sterne verliehen. Das „St. Hubertus“ ist das einzige 3-Sterne-Haus in Südtirol.





4 weitere Restaurants in Südtirol können sich über 2 Michelin-Sterne und 14 Restaurants über einen Michelin-Stern freuen.„Mit der überdurchschnittlichen Sterne-Dichte in Südtirol wird einmal mehr die hohe Qualität des gastronomischen Könnens gewürdigt“, freut sich der Direktor des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), Thomas Gruber.Der HGV gratuliert in einer Aussendung am Mittwoch all jenen Restaurants, die ihre Sternebewertung halten konnten, insbesondere dem neuen Sternekoch Mathias Bachmann („Apostelstube“ in Brixen) zu dem großartigen Ergebnis für das Genussland Südtirol.

