Wie gewohnt konnte Südtirols Weinwirtschaft vor allem mit ihren Weißweinen punkten. 18 der insgesamt 26 ausgezeichneten Weine sind Weißweine. Hinzu kommt ein Südtiroler Sekt. Sieben Auszeichnungen gehen an Rotweine.<BR \/><BR \/>Die „Tre Bicchieri“ sind die höchste Auszeichnung des „Gambero Rosso“. Das Bewertungssystem sieht ein Glas für einen guten Wein, zwei Gläser für einen sehr guten und drei Gläser für einen herausragenden Wein vor. Die „Drei Gläser“ stehen damit für das Beste, was Italiens Weinkeller hergeben. <h3>\r\nWeißburgunder liegen vorne<\/h3>Bei den Weißweinen trafen dieses Mal vor allem die Weißburgunder den Geschmack der Verkoster: „Drei Gläser“ gingen an den Weißburgunder Itos Ris. 2023 vom Ansitz Waldgries in Bozen, den Weißburgunder Kalkberg Ris. 2024 der Kellerei Sankt Pauls, den Weißburgunder Sirmian 2024 der Kellerei Nals Margreid, den Terlaner Weißburgunder Vorberg Ris. 2023 der Kellerei Terlan und den Terlaner Weißburgunder Eichhorn 2024 des Weinguts Manincor in Kaltern. <BR \/><BR \/>Dazu kommen zwei Grauburgunder: der Pinot Grigio 2025 vom Weingut Peter Zemmer in Kurtinig und der Pinot Grigio Sanct Valentin 2024 der Kellerei St. Michael-Eppan.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364601_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Es folgen drei Chardonnays: der Chardonnay Kreuzweg Family Reserve Ris. 2022 vom Weingut Castelfeder, der Chardonnay Marei 2023 vom Castel Sallegg in Kaltern und der Chardonnay Troy Ris. 2023 der Kellerei Tramin.<BR \/><BR \/>Zwei Auszeichnungen gingen an Gewürztraminer: den Gewürztraminer Frauenrigl Ris. 2024 der Kellerei Kurtatsch und den Gewürztraminer V. Kastelaz 2024 vom Weingut Elena Walch in Tramin.<BR \/><BR \/>Unter die Elite der heimischen Weißweine haben es auch der Eisacktaler Grüner Veltliner 2025 vom Weingut Ebner in Atzwang, der Eisacktaler Kerner Aristos 2025 der Eisacktaler Kellerei und der Eisacktaler Riesling R 2024 vom Köfererhof in Vahrn-Neustift geschafft. <BR \/><BR \/>Ebenso erhielten die begehrten „Drei Gläser“ der Aichberg Ris. 2023 vom Weingut Kornell in Siebeneich, der LR Ris. 2022 der Kellerei Schreckbichl und der Müller Thurgau V. Feldmarschall von Fenner 2023 vom Weingut Tiefenbrunner in Kurtatsch. <BR \/><BR \/>Zu den heimischen Spitzenweinen dazu kommt mit dem Pas Dosé M. Cl. 2021 der Kellerei Kettmeir aus Kaltern auch noch ein Sekt. <h3>\r\nBlauburgunder schnitten am besten ab<\/h3>Bei Südtirols Rotweinen liegen die Blauburgunder vorne. Die Höchstnote vergaben die Verkoster an den Blauburgunder Renaissance Ris. 2022 vom Gump Hof in Völs, an den Blauburgunder Schweizer 2022 vom Weingut Franz Haas in Montan, den Blauburgunder Trattmann Ris. 2023 der Kellerei Girlan und den Blauburgunder Vigna Herbsthöfl Barthenau Ris. 2023 vom Weingut Hofstätter in Tramin. <BR \/><BR \/>Daneben schafften es zwei Lagrein in der Gunst der „Gambero“-Jury ganz nach oben: der Lagrein Taber Ris. 2024 der Kellerei Bozen und der Lagrein V. Klosteranger Ris. 2022 der Klosterkellerei Muri-Gries. <BR \/>Last but not least konnte auch ein Vernatsch sich heuer die „Drei Gläser“ holen, und zwar der Sankt Magdalener Cl. 2025 vom Pfannenstielhof in Bozen. <h3>\r\nTonangebende Publikation in Italien<\/h3>Der Weinführer „I Vini d’Italia“ wird seit 1987 jährlich herausgegeben und gilt als die tonangebende Publikation für italienische Weine. Weinkennern und Weinliebhabern dient er als „Kompass“ beim Weinkauf. Seine Bewertungen beeinflussen maßgeblich das Ansehen der Weingüter, die Marktnachfrage und den Verkauf der prämierten Weine.<BR \/><BR \/>Die meisten „Drei Gläser“ heimste Südtirol in den 2010er-Jahren ein, als gleich mehrmals 27 Weine mit der Höchstnote ausgezeichnet wurden.