3 deutsche Atomkraftwerke gehen vom Netz - 3 bleiben noch

Schlussspurt beim Atomausstiegdeutschlands: Der heutige Silvester ist der letzte Betriebstag für 3 weitere Kernkraftwerke. Die AKW in Brokdorf (Schleswig-Holstein), Grohnde (Niedersachsen) und Block C von Gundremmingen (Bayern) gehen endgültig vom Netz und werden stillgelegt. Der gesetzlich vorgeschriebene Rückbau wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen. Damit liefern 2022 nur noch 3 verbliebene deutsche AKW in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen Strom.