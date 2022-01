3G-Pflicht in den Geschäften: Das sagt der hds-Präsident

Mit 1. Februar treten weitere Corona-Maßnahmen in Kraft. Bis vorerst 31. März gilt die 3G-Regel damit unter anderem auch für den Zugang zu allen Handelstätigkeiten. Eine Ausnahme stellen jene Geschäfte dar, die Grund- und wesentliche Bedürfnisse decken – wie zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, Tierhandlungen, Detailhandel mit hygienisch-sanitären Artikeln und einige weitere.Das heißt: Die meisten Geschäften, wie Bekleidungsgeschäfte und Co. sind ab Dienstag nur mehr mit Grünem Pass – für Geimpfte, Genesene oder Getestete – zugänglich. Auch Buchhandlungen und Tabaktrafiken sind davon betroffen. Einen Überblick zu den neuen Regelungen gibt es hier. „Das ist ein weiterer kleiner Dämpfer“, erklärt der Präsident des Handels- und Dienstleistungsverbands Südtirol (hds). Dass man nun auch noch kontrollieren müsse, sei keine gute Nachricht gewesen.„Andererseits sind wir froh, dass wir nur sporadisch testen müssen“, betont Moser. Demnach seien nur stichprobenartige Kontrollen durchzuführen. „Anders geht es nicht. Wenn wir jeden im Geschäft kontrollierten müssten, dann wäre das ein Aufwand, der vor allem für kleinere Betriebe nicht zu stemmen ist“, so der hds-Präsident.Wie viele Personen kontrolliert werden müssen, darüber gebe es keine Vorgaben. „Natürlich muss ein Unternehmen Sorge tragen, dass die Kunden einen GreenPass haben“, erklärt Moser. Bei externen Kontrollen sei aber nicht der Betrieb strafbar, sondern ausschließlich der Kunde selbst. „Und zu solchen Kontrollen wird es sicher kommen“, blickt Moser voraus. Sollten jedoch in Geschäften regelmäßig Kunden ohne Green Pass angetroffen werden, „dann könnte es auch zu Strafen gegen Betriebe kommen“, so der hds-Präsident.Wie sich die Regelung auf den Konsum auswirkt, bleibe abzuwarten. Die Stimmungslage sei im Moment generell alles andere als gut. „Der Winterschlussverkauf lief leider schlechter als erwartet“, so Moser.

