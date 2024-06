4. Bozner Wirtschaftsrechtstag im Zeichen des „Bitcoins“

Auch organisierte Kriminalität nutzt Kryptowährungen

EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte

Im ausgebuchten Saal waren neben zahlreichen Unternehmern und Freiberuflern auch der Regierungskommissär, die Provinz-Kommandanten der Finanzpolizei und Carabinieri, sowie hochrangige Vertreter der Ordnungshüter und Behörden, wie auch die Direktorin der regionalen Agentur der Einnahmen anwesend.Unbestreitbar genießen Kyptowerte, Blockchain und Bitcoin eine breite, noch nie dagewesene Aufmerksamtkeit. Die Referenten kamen heuer aus Italien, Österreich, Liechtenstein, Deutschland und der Schweiz.Durch die Tagung führte Notar Walter Crepaz. Nach Grußbotschaften des Präsidenten der Handelskammer, Michl Ebner und des Präsidenten des Internationalen Forums für Wirtschaftsrecht, Rechtsanwalt Christoph Perathoner, führte der bekannte Wirtschaftsjournalist des „Il Sole 24 Ore“, Vito Lops in seiner Keynote Speech in das Thema ein und beleuchtete die Unterschiede zwischen Kryptowerten und traditionellen Währungen sowie physischem Gold.Der Leitende Staatsanwalt der regionalen Antimafia-Behörde, Sandro Raimondi, ging auf die strafrechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit Kryptowährungen ein. Er nahm sich kein Blatt vor den Mund und zeigt anhand anschaulicher Praxisbeispiele auf, wie die organisierte Kriminalität die Kryptowährungen und andere neue Technologien für sich nutzt.Paolo Giudici erklärte in seinem Vortrag die Gründe, warum die Blockchain-Technologie die Finanzmärkte bisher nicht revolutioniert hat, während Stefania Baroncelli den Fokus ihrer Ausführungen dem digitalen Euro widmete. Christoph Perathoner zeigte die neuen Formen der Unternehmensfinanzierung durch die Blockchain-Technologie, vor allem für Startups und KMUs, auf. Peter Hilpold präsentierte die steuerlichen Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Italien stellen.Simon Laimer und Andreas Schwartze beleuchteten mit besonderen Bezug auf die DACH-Region und die EU die internationale Zuständigkeit und das anzuwendende Recht bei Kryptowerten, die im Detail je nach Land abweichen. Nicolas Raschauer gab eine Übersicht über die neue EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (sog. „MiCAR“), die in wenigen Monaten in Kraft treten wird, während Thomas Stern die Vortragsreihe mit einer Analyse der Abgrenzungsprobleme der MiCAR abrundete.Die lebhafte Diskussion am Ende bestätigte das wachsende Interesse der Wirtschaft an diesem Thema. Die Vorträge werden in den kommenden Monaten in der Schriftenreihe Economia e diritto italiano, europeo ed internazionale im renommierten Giuffrè-Verlag publiziert.