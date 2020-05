4 EU-Staaten legen Gegenentwurf zu Merkel-Macron-Plan vor.

Die 4 Länder sprechen sich darin für einen einmaligen Notfallfonds zur Stärkung der EU-Wirtschaft aus.Besonders wichtig sei eine Befristung dieser Nothilfen auf 2 Jahre, hieß es am Samstag aus dem österreichischen Kanzleramt. In dem Gegenentwurf machen die 4 Staaten deutlich, dass sie einer Vergemeinschaftung von Schulden und einer Erhöhung des EU-Budgets nicht zustimmen werden.Der Entwurf lag der Deutschen Presse-Agentur am Samstag vor.

dpa