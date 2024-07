4 Sportfans entwickeln eigene App

„CLAVA Sports bietet eine innovative App für den Amateurfußball, die Echtzeit-Ergebnisse, detaillierte Statistiken, personalisierte Nachrichten und exklusive Einblicke bereitstellt“, heißt es von den 4 Gründern Ivan Angerer, Alexander Klement, Ivan Waldboth und Marian Bacher.Ihre App könne sowohl automatische Grafiken für Social Media erstellen als auch Spielerprofile personalisieren. Außerdem gebe es einen interaktiven Feed für die Community. „Dies stärkt die Kommunikation und das Gemeinschaftsgefühl unter den Nutzern.“Entstanden sei die Idee besonders wegen ihrer Leidenschaft für Sport und dem Wunsch, dem Amateursport etwas zurückzugeben. „Wir erkannten den Mangel an einer einheitlichen Plattform, die vergleichbare Informationen und Interaktivität wie im Profisport bietet. So entwickelten wir die CLAVA Sports- App , um eine zentrale Anlaufstelle für Echtzeit-Ergebnisse und detaillierte Statistiken im Amateurfußball zu schaffen“, so das Gründerteam.Das schnelle Wachstum der App sei anfangs besonders herausfordernd gewesen, ebenso die gleichzeitige Arbeit an mehreren Fronten wie App-Entwicklung, Marketing und Verkauf, beschreiben die App-Entwickler.„Diese vielfältigen Anforderungen verlangten eine hohe Flexibilität und Koordination. Aus diesen Erfahrungen haben wir gelernt, die Priorisierung von Aufgaben zu verbessern, effektive Kommunikationsstrukturen aufzubauen und agile Methoden zu implementieren, um schneller und effizienter auf Veränderungen reagieren zu können.“ Diese Learnings hätten ihnen dabei geholfen, Prozesse zu optimieren und das Produkt kontinuierlich weiterzuentwickeln.„Unser Vorbild sind die leidenschaftlich engagierten Personen, die sich ehrenamtlich für den Amateursport einsetzen“, sagen die Gründer.„Diese Menschen inspirieren uns durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Hingabe, die Gemeinschaft zu stärken und den Sport voranzubringen. Ihr Engagement zeigt, wie wichtig es ist, den Amateursport zu unterstützen und ihm eine Plattform zu bieten, die seine Sichtbarkeit und Organisation verbessert. Sie motivieren uns, mit unserer App einen positiven Beitrag zu leisten und den Amateursport nachhaltig zu fördern.“Die Vier vereint ein sehr ehrgeiziges Ziel: „In 3 Jahren sehen wir uns als die führende App für den Amateursport in Italien.“ Die CLAVA Sports- App solle von Amateurfußballvereinen und -spielern in ganz Italien genutzt werden. „Durch kontinuierliche Verbesserung und Anpassung an die Bedürfnisse unserer Nutzer wollen wir den Amateursport weiter professionalisieren und die Vernetzung innerhalb der Community stärken.“Haben auch Sie ein Start-up mit einer innovativen Idee? Dann melden Sie sich per Mail an [email protected]