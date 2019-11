40 Jahre Ortler Skiarena: „Einheimische an der Stange halten“

Die Interessengemeinschaft von 15 Skigebieten, die vom Reschen bis zum Ritten und von Ladurns bis Minschuns im Val Müstair reichen, feierte am Montag in der Brauerei Forst in Algund ihr 40-Jahr-Jubiläum.





Auf Einheimische setzen, gemeinsame Saisons- karte, kostengünstige Preisgestaltung und gemeinsame Werbung: Das ist laut Präsident Erich Pfeifer das Erfolgsrezept der Ortler Skiarena.

lu