40 Prozent der Restaurants in Italien wegen Corona konkursgefährdet

Besonders stark ist die Konkursgefahr für Lokale in Süditalien. 50,9 Prozent der Restaurants droht dort die Schließung, wie es in der Studie weiters heißt. Die Pleite drohe auch einem Drittel der Hotels in Italien, sowie 2 Drittel der Unternehmen, die im Bereich Messen und Kongresse aktiv sind.Zwischen Ende 2019 und Ende 2021 werden in Italien laut der Studie etwa 1,3 Millionen Arbeitsplätze wegfallen, was 8,2 Prozent der insgesamt 16 Millionen Stellen in Privatunternehmen entspricht. In Mittel- und Süditalien seien die Jobverluste höher als im Norden.

apa