Fast die Hälfte der Arbeitnehmer kommt kaum noch über die Runden

Nur eine Arbeitnehmerfamilie von 3 geht davon aus, in den kommenden 12 Monaten Geld ansparen zu können

Die Zwischenbilanz für Südtirols Wirtschaft im Jahr 2022 sei mehr als zufriedenstellend, heißt es vom AFI. 2023 würden sich die Aussichten für die Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft aber deutlich eintrüben.Der Arbeitsmarkt wirke hier allerdings nach wie vor als Stabilitätsfaktor: Es ist anzunehmen, dass viele Arbeitgeber vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels Personal selbst bei ungünstigem Konjunkturverlauf halten werden, heißt es vom AFI.Das Problem seien die klammen Kassen der Arbeitnehmer: Wie aus einer AFI-Studie hervorgeht, hat sich diesbezüglich die Lage noch zugespitzt: 46 Prozent der Arbeitnehmer in Südtirol geben an, nur mit Schwierigkeiten über die Runden zu kommen. Das ist der höchste je vom AFI in ganzen 10 Jahren gemessene Wert.Noch bedenklicher: Nur eine Arbeitnehmerfamilie von 3 geht laut AFI-Studie davon aus, in den kommenden 12 Monaten Geld ansparen zu können.