„Die Veranstaltung bildet die zentralen Trends der Freizeitgestaltung über ihre verschiedenen Ausstellungsbereiche ab“, erklärte Andrea Cappello, Vizepräsident der Messe Bozen, bei der Eröffnung am Donnerstag. Einer der größten Bereiche ist dabei der Sektor „Camping & Caravan“, der auf rund 3.500 Quadratmetern 40 nationale und internationale Marken präsentiert. Wer noch Inspiration für die schönste Zeit des Jahres sucht, findet zudem im Bereich „Holiday“ die passende Orientierung für den nächsten Urlaub.<h3>\r\nBuntes Rahmenprogramm<\/h3>Neben den rund 270 Ausstellern findet auch heuer wieder parallel das „Streetwood-Festival“ mit 14 Food-Trucks und Livemusik statt. Für Spielfreudige bietet der große „Gaming Court“ eine Zeitreise durch die Welt der Video- und Gesellschaftsspiele. Im H1 Eventspace findet „BookHive“, die neue Südtiroler Buchmesse für das unabhängige Verlagswesen, statt. <BR \/><BR \/>Die „Freizeit“ gilt als beliebteste Publikumsmesse. In der vergangenen Ausgabe wurden 40.000 Eintritte gezählt. Die Messe ist bis Sonntag, 19. April, täglich von 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Der Streetfood-Bereich ist bis 22 Uhr geöffnet. <BR \/><BR \/>Mehr Infos zum Programm finden Sie <a href="https:\/\/www.fierabolzano.it\/de\/freizeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier.<\/a>