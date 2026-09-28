Auf den Speisekarten stehen hochwertige Zutaten aus der Umgebung: Fleisch vom Völser Rind, Wild, Gemüse und Kräuter aus den eigenen Gärten sowie weitere regionale Produkte. Daraus entstehen Gerichte, die ihre Wurzeln in der Völser Küche haben, von den teilnehmenden Köchinnen und Köchen aber immer wieder neu interpretiert werden.<h3>\r\nVon alten Kochbüchern auf die heutigen Speisekarten<\/h3>Die Geschichte des Völser Kuchlkastls reicht bis ins Jahr 1978 zurück. Damals riefen engagierte Völser Gastwirtinnen und Gastwirte den „Gastronomischen Oktober“ ins Leben. Die Idee: die Saison verlängern und gleichzeitig jene Gerichte und Produkte in den Mittelpunkt rücken, die den Ort und seine Küche prägen.<BR \/><BR \/>Dafür wurden alte Kochbücher durchstöbert, beinahe vergessene Rezepte wiederentdeckt und traditionelle Gerichte weiterentwickelt. Brennsuppe, Buchweizengerichte sowie Lamm- und Wildspezialitäten fanden so wieder ihren Weg auf die Speisekarten. Aus der damaligen Initiative entwickelte sich eine der ältesten und beständigsten Spezialitätenwochen Südtirols.<BR \/><BR \/>„Auch für uns als junge Generation ist das Völser Kuchlkastl jedes Jahr ein willkommener Anlass, die Geschichten und kulinarischen Traditionen unserer Region aufzugreifen und weiterzutragen. Und wir merken, dass unsere Gäste genau das weiterhin schätzen: ehrliche Gerichte, regionale Produkte und eine Küche, die ihre Wurzeln nicht vergisst“, sagt Julian Mair vom Restaurant Schönblick stellvertretend für die engagierte Gruppe der Gastwirte.<h3>\r\nEin Stück Völs, auch auf dem Titel<\/h3>Begleitet werden die Gerichte von ausgewählten Südtiroler Weinen, vor allem Weinen von Völs Winzern. Selbst das Erscheinungsbild des Kuchlkastls hat Tradition: Seit 48 Jahren stammt das Titelbild des Prospekts aus der Feder des Architekten und Künstlers Hans-Peter Demetz. Seine unverwechselbaren Zeichnungen sind längst selbst zu einem Stück Kuchlkastl-Geschichte geworden.<BR \/><BR \/>So steht die 49. Ausgabe für das, was das Völser Kuchlkastl seit seinen Anfängen ausmacht: Bewährtes erhalten, Neues zulassen und die Küche eines Ortes mit ihren Produkten, Menschen und Geschichten erlebbar machen.<h3>\r\nZehn Gastbetriebe sind dabei<\/h3>Am 49. Völser Kuchlkastl beteiligen sich das Romantik Hotel Turm, Hotel Heubad, Hotel Rose Wenzer, Restaurant Pitschlmann, Restaurant Umser Mühlele, Hotel Gasthof Kircher, Gasthof Faust, Restaurant Schönblick, Restaurant Presulis und Gasthof Zum Schlern.