5. Metaller-KV-Runde läuft vermutlich bis in die Nacht

Die fünfte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie läuft seit 11.00 Uhr in der Bundeswirtschaftskammer in Wien.





„Die Chancen auf einen Abschluss stehen 50/50“, hieß es aus anderen Verhandlerkreisen. Verhandlungen bis in die späten Abend- oder frühen Morgenstunden seien möglich. Konkrete Zwischeninformationen sickerten bisher noch nicht dort. Sollte es zu keiner Einigung auf einen neuen Kollektivvertrag kommen, dann wollen die Arbeitnehmervertreter ab Dienstag österreichweit Betriebsversammlungen abhalten und weitere Kampfmaßnahmen beschließen.Der Obmann des WKÖ-Fachverbands Metalltechnische Industrie (FMTI), Christian Knill, kündigte an, bei Bedarf auch am Dienstag weiterverhandeln zu wollen. „Wir sind für einen fairen Abschluss bereit. Wir haben zwei Tage Zeit“, sagte Knill vor Beginn der Verhandlungen. Man habe „mit der Gewerkschaft immer Zwei-Tagesblöcke vereinbart“. Die Gewerkschaft will am Dienstag aber fix nicht weiter verhandeln.Die Gewerkschaft beharrt weiterhin auf ihre Forderung nach einer 4,5-prozentigen Lohn- und Gehaltserhöhung bzw. einem Mindestbetrag von 100 Euro. Die Arbeitgeber hatten in der vierten Verhandlungsrunde ein Gehalts- und Lohnplus von 1,8 Prozent geboten. Die Arbeitgebervertreter fordern von der Gewerkschaft, dass die aktuelle Konjunktureintrübung berücksichtigt wird und die „unverhältnismäßig hohen“ Forderungen angepasst werden. Man sei noch „relativ weit auseinander“, sagte der Chef der Industriegewerkschaft PRO-GE, Rainer Wimmer, vor den Verhandlungen.Im vergangenen Jahr dauerte es sieben Verhandlungsrunden und einen Warnstreik bis sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter auf ein durchschnittliches Lohn- und Gehaltsplus von 3,5 Prozent einigten. Damals hatte die Arbeitszeitflexibilisierung der ÖVP/FPÖ-Regierung mit der Möglichkeit für einen 12-Stunden-Tag und eine 60-Stunden-Woche bei der Gewerkschaft für Aufregung gesorgt.Auch 2017 dauerten die Metaller-KV-Verhandlungen mit sechs Runden besonders lange. Schneller ging es mit vier Runden im Jahr 2016, 2015 brauchte man nur drei Verhandlungsrunden und 2014 waren es vier Runden.

