5 Prozent Inflation: „Wenn das zum Dauerzustand wird, ist es ein Problem“

Die Inflationsrate liegt so hoch wie nie seit der Euro-Einführung. Im Vormonat hatte die Teuerungsrate 4,9 Prozent betragen. Auch dies war bereits ein Rekord.Getrieben wurde die Inflation durch den Anstieg der Energiepreise, die sich zum Vorjahresmonat um knapp 26 Prozent verteuerten. „Bei den Rechnungen, die jetzt ausgestellt werden, merkt man es“, weiß Gunde Bauhofer. Sie und ihre Kollegen machen sich für die kommende Zeit auf einen Ansturm von Ratsuchenden gefasst. Laut aktuellen Erhebungen geben 26 Prozent der Arbeitnehmer in Südtirol an, dass ihre Familie nur mit Schwierigkeiten über die Runden kommt. Die Empfehlung, den Gürtel etwas enger zu schnüren, hören Verbraucher nicht gern. Sparsam mit Energie umzugehen, sollte man aber nicht als „Peanuts“ abtun, rät Bauhofer: „Wer die Heizung etwa um einen Grad zurückschraubt, kann 6 Prozent Heizkosten sparen.“Vor unüberlegten Tarifwechseln im Strommarkt warnt die Verbraucherschützerin hingegen: „Die Leute werden geradezu überfallen von Anbietern per Telefon. Behalten Sie einen klaren Kopf und lassen Sie sich eine Vergleichbarkeitstabelle aushändigen.“ Ratsuchende hätten ihr nämlich solche Angebote vorgelegt, deren Preis doppelt so hoch war wie der Tarif des geschützten Marktes, den die staatliche Aufsichtsbehörde festlege.Lebens- und Genussmittel waren im Vormonat 3,2 Prozent teurer. Ohne Energie, Lebens- und Genussmittel stieg das Preisniveau um 2,6 Prozent. Diese sogenannte Kernrate wird von vielen Experten als verlässliches Maß für den Inflationstrend angesehen.„Die große Frage, über die sich Experten nicht einig sind, ist, ob sich der Energie- und Rohstoffmarkt beruhigt“, sagt Bauhofer. Das vorauszusagen sei „extrem schwierig“: „Erst hieß es, im April werde sich die Lage wieder normalisieren. Ich wage keine Prognose.“ Halte die Teuerung länger als ein halbes Jahr an, brauche es Systemlösungen. „Im Haushaltsgesetz hat Italien Maßnahmen vorgesehen, um das Gröbste abzufangen. Der Fokus liegt auf den sehr Benachteiligten. Der Mittelstand muss weiter schwimmen“, sagt sie. „Wenn das zum Dauerzustand bleibt, ist es ein Problem.“

dpa/kn