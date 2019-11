5 Vernatsch-Weine zum Verlieben und eine Weinkarte

Am Donnerstag Abend wurden die Produzenten der Siegerweine in der Kellerei Bozen ausgezeichnet. Die Kellerei Kurtatsch, der Glögglhof, der Griesbauerhof, die Klosterkellerei Muri-Gries und das Weingut Nicolussi-Leck machten das Rennen.





Erstmals hat heuer das Tagblatt „Dolomiten" in Zusammenarbeit mit dem Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) die beste und ansprechendste Vernatsch-Weinkarte in Südtirols Gasthäusern, Restaurants und Hotels gekürt.Aus 13 eingesandten Weinkarten hat eine Fachjury die beste und repräsentativste Südtiroler Vernatsch-Weinkarte ausgewählt: Die Auszeichnung geht 2019 an das Restaurant „Paulser Hof" in St. Pauls/Eppan.

