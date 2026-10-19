<BR \/><BR \/>Die Jubiläumsausgabe von „Hotel“ ist am Montag in der Messe Bozen eröffnet worden. Über 400 Aussteller präsentieren bis einschließlich Donnerstag die wichtigsten Neuheiten und Entwicklungen der Branche. <h3>\r\nPantoffeln aus Südtiroler Schafwolle<\/h3> Nachhaltigkeit und Regionalität haben zwar längst Einzug in das Südtiroler Gastgewerbe gehalten – zunächst in den Küchen, später beim Bau. Neu ist aber, dass der Gedanke zunehmend in der Ausstattung der Unterkünfte fortgeführt wird, wie ein Rundgang auf der „Hotel“ zeigt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374933_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Für neugierige Blicke sorgt ein Forschungsprojekt der Freien Universität Bozen, das es auf Einwegpantoffeln abgesehen hat. Gemeinsam mit der Filzmanufaktur Haunold und dem Kreativatelier Prima haben Forschende Pantoffeln aus 100 Prozent Südtiroler Schafwolle entwickelt. Damit soll ein bislang kaum genutzter Rohstoff eine neue Verwendung finden. „Jährlich werden in Südtirol rund 100 Tonnen Schafwolle geschoren. 90 Prozent davon landen jedoch im Müll“, sagt Moreno Trisotto, Head of Marketing bei Prima. Neben den Schafwoll-Pantoffeln gibt es zudem eine Variante, deren Sohle aus Resten der Apfelverarbeitung besteht. <h3>\r\nEnergie mit Spülmaschinen-Dampf<\/h3>Ein weiteres Schlagwort der Stunde lautet Energieeffizienz. Zahlreiche Aussteller werben mit intelligenten Steuerungs- oder Kreislaufsystemen, um möglichst viel Energie einzusparen. Immer mehr Hersteller setzen auf die Rückgewinnung von Wärme:<BR \/><BR \/>Selbst stromfressende Spülmaschinen sollen dadurch zu Energiesparern werden. „Ein neues System fängt den Dampf, der beim Spülen in der Maschine entsteht, mithilfe einer integrierten Abzugshaube auf. Der Dampf kondensiert zu heißem Wasser und wird in den Boiler zurückgeführt“, erklärt Alan Gheli von Foodservice Solutions. Dadurch muss der Boiler weniger Energie aufwenden. „Die Einsparung liegt bei 25 bis 33 Prozent.“<h3>\r\nBuchen und Fragen per KI<\/h3>Dank künstlicher Intelligenz schreitet auch die Automatisierung in riesigen Schritten voran. Zahlreiche Aussteller präsentieren neueste KI-Assistenten, die alltägliche Arbeiten wie Buchhaltung, Personalmanagement und zuletzt auch Gästeservice optimieren sollen.<BR \/><BR \/>Ein Beispiel dafür ist das Südtiroler Start-up AI Kosmo. „Wir entwickeln KI-Agenten, die darauf ausgelegt sind, Anfragen von Gästen in allen Sprachen zu beantworten und vor allem Buchungen zu generieren“, erklärt Daniele Zomer, Mitbegründer des Unternehmens. Die Technologie lässt sich nach Angaben des Start-ups in mehr als 50 Buchungssysteme integrieren. Gäste können mit der KI über die Website, per E-Mail oder WhatsApp sowie telefonisch kommunizieren. „Wir haben mittlerweile über 400 Kunden in Italien und im DACH-Raum“, sagt Zomer.