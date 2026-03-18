Klaus Berger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), verwies im Rahmen der Vorstellung darauf, dass die Spezialitätenwochen die Vielfalt der regionalen Küche aufzeigen. „Veranstaltungen wie die Eisacktaler Kost machen deutlich, welchen Stellenwert Regionalität, Qualität und Authentizität heute in unserer Gastronomie haben. Sie geben Gästen die Möglichkeit, die kulinarische Identität des Eisacktals und des Wipptales zu entdecken und gleichzeitig die Menschen kennenzulernen, die hinter diesen Gerichten stehen.“ <BR \/><BR \/>Helmut Tauber, HGV-Bezirksobmann Eisacktal\/Wipptal, bedankte sich bei der Organisation und bei den teilnehmenden Gastbetrieben für ihr langjähriges Engagement. „Gelebte Gastlichkeit und der Einsatz der Gastwirtinnen und Gastwirte kombiniert mit traditioneller Kulinarik zeichnen die Eisacktaler Kost als solche aus“, so Tauber. <BR \/><BR \/>Ein zentrales Anliegen der Eisacktaler Kost ist die enge Zusammenarbeit zwischen lokalen Produzenten, Gastwirtinnen und Gastwirten und ihren Gästen. „Dieses enge Zusammenspiel stärkt die Region und macht die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft und der heimischen Küche erlebbar“, unterstrich das Organisationsteam. Sie bedankten sich im Rahmen der Eröffnung bei allen Sponsoren und Partnern.<BR \/><BR \/>Auch heuer arbeiten die Eisacktaler-Kost-Betriebe wieder mit den Qualitätsprodukten Südtirol, dem Südtiroler Apfel g.g.A., der Kellerei Neustift und Milchhof Brixen – Brimi zusammen, die in das kulinarische Rahmenprogramm eingebunden werden. Thomas Fill, Direktor Agrar bei IDM Südtirol, zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Wir sind stolz wieder Partner zu sein. Die Qualitätsprodukte Südtirol und Südtiroler Apfel g.g.A. stehen für Regionalität und gehören deshalb zur Südtiroler Küche dazu.“<h3>\r\nMitmachen und gewinnen<\/h3>Gäste, die während der Spezialitätenwoche in einem der teilnehmenden Betriebe zum Essen einkehren, haben wiederum die Möglichkeit, einen Essensgutschein in einem der teilnehmenden Eisacktaler-Kost-Betriebe zu gewinnen. Das Gewinnspiel kann sowohl vor Ort als auch online ausgefüllt werden – ein Anreiz, den kulinarischen Frühling im Eisacktal zu genießen.<h3>\r\nGenuss, der Gutes tut<\/h3>Auch heuer zeigen die Betriebe der Eisacktaler Kost wieder soziale Verantwortung und übergeben einen Teil der Erlöse an die Lebenshilfe. Die Spende geht an die Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation „Trotzdem reden“ in Brixen, die Menschen hilft, die nicht oder nur eingeschränkt über Lautsprache kommunizieren können, und ihnen so mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.eisacktalerkost.info\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Informationen zur Eisacktaler Kost finden sich auf der Website der Spezialitätenwoche.<\/a>