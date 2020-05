6 Milliarden Staatshilfe für Fiat Chrysler?

Der Aufsichtsrat der Mailänder Großbank Intesa Sanpaolo berät am Dienstag, ob sie dem Autokoloss einen staatlich garantierten Kredit von 6,3 Milliarden Euro gewähren soll, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.Die dreijährige Kreditlinie soll dazu eingesetzt werden, die Fabriken in Italien wieder auf Touren zu bringen und die dortigen Zulieferer zu bezahlen. Das Unternehmen beschäftigt in Italien rund 55.000 Mitarbeiter. Zudem sind zahlreiche Zulieferer und Autohändler in dem von der Pandemie besonders stark betroffenen Land von Fiat Chrysler abhängig.Bei Fiat Chrysler wird die Fertigung seit Ende April schrittweise wieder hochgefahren.

apa