87 Prozent der Italiener planen Ferien in der Heimat

Eine große Mehrheit der Italiener will in diesem Sommer in der Heimat urlauben. Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Demoskopika wollen 87 Prozent der Italiener im eigenen Land die Ferien verbringen.