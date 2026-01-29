Nächste Woche wird Norditalien und auch Südtirol zum Mekka der Sportwelt: Am Freitag eröffnen die Olympischen Winterspiele von Mailand-Cortina. Von den insgesamt 1,2 Millionen verfügbaren Tickets wurden bereits eine Million verkauft, wie Giovanni Malagò, Präsident der Fondazione Milano Cortina, mitteilte. Für einige Bewerbe sind noch Karten offiziell erhältlich.<h3>\r\nBehörden gehen gegen zwei Plattformen vor<\/h3>Je näher das Großereignis kommt, desto mehr treten auch unseriöse Anbieter in Erscheinung, die Eintrittskarten zu stark überhöhten Preisen anbieten. Für einzelne Wettkampfentscheidungen werden Tickets um mehrere Tausend Euro gehandelt – ein Vielfaches ihres tatsächlichen Preises.<BR \/><BR \/>Gegen zwei Verkaufsplattformen hat auch die italienische Finanzpolizei bereits Ende Dezember Ermittlungen eingeleitet. Es handelt sich um „Viagogo“ und „StubHub“. Daraufhin hat auch die italienische Kommunikationsbehörde (Agcom) laut eigenen Angaben ein Verfahren wegen illegalen Weiterverkaufs eingeleitet. <BR \/><BR \/>Zwar sind die beiden betroffenen Webseiten derzeit offline und mit einer italienischen IP-Adresse nicht erreichbar. Eigene Recherchen zeigen jedoch: Es gibt weiterhin Anbieter, die mit teuren Tickets werben, die den Preis auf der offiziellen Seite deutlich übertreffen.<h3>\r\nTickets nur über die offizielle Plattform<\/h3>Wer nicht über die offizielle Ticketseite oder App kauft, riskiert nicht nur, zu viel zu bezahlen, sondern womöglich auch, am Stadioneingang abgewiesen zu werden. Um das zu vermeiden, raten Verbraucherschützer wie die Verbraucherzentrale Südtirol dazu, Eintrittskarten ausschließlich über die offizielle Ticketplattform der Olympischen Winterspiele Mailand–Cortina zu erwerben. <BR \/><BR \/>Die Tickets sind ausschließlich digital und personalisiert. Ein Weiterverkauf über Drittanbieter ist nicht erlaubt. Wer sein Ticket weitergeben möchte, kann dies ausschließlich über den offiziellen Zweitmarkt auf der offiziellen Webseite tun.<BR \/><BR \/>Die Ticketpreise variieren je nach Sportart, Wettkampfphase und Sitzplatzkategorie. Für die Biathlon-Bewerbe in Antholz etwa werden drei Kategorien angeboten: Tribünenplätze kosten 200 Euro in den unteren Rängen und 90 Euro in den oberen Rängen. Entlang der Strecke sind Eintrittskarten ab 50 Euro erhältlich. Für Ski Alpin werden sowohl in Bormio als auch in Cortina d Ampezzo zwei Kategorien angeboten: Tribünenplätze kosten 220 Euro, Stehplätze im Zielbereich 100 Euro.