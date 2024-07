Ab 10 Juli: Zugang zum Pragser Wildsee nur mit Buchung – So funktioniert es

Mobilitätsmanagement „Plan Prags“

Umweltschonend zum Pragser Wildsee

Shuttles zum See

Das sind die Ausnahmen

Diesen Sommer laufen wieder die Aktionen für sanfte Mobilität und Besucherlenkung für das Pragser Tal und die Umgebung, aufbauend auf Daten und Erfahrungen des „Plan Prags“ in den vergangenen Jahren. Dafür arbeiten Land, Gemeinde, Wirtschaftsdienstleister IDM und Mobilitätskonsortium Südtirol zusammen.„Damit sich Einheimische und Urlaubsgäste umweltschonend und entspannt im UNESCO Weltnaturerbe bewegen können, setzen wir auf Zug, Bus, Rad und Fußmobilität kombiniert mit Regelungen für Parkplätze und Zufahrten mit digitaler Technik sowie noch mehr Information“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.Für das Pragser Tal beginnt ab Mittwoch, 10. Juli, wieder das Mobilitätsmanagement „Plan Prags“. Dabei werden die Regelungen, so wie im Mobilitätskonzept der Gemeinde Prags vorgesehen, beibehalten.Ab 10. Juli muss die Zufahrt für motorisierte Fahrzeuge zum Pragser Wildsee digital gebucht werden, und zwar täglich für die Zeit 9.30 Uhr bis 16 Uhr. Berechtigte können den Zufahrtspunkt an der Landesstraße Richtung See automatisch passieren. Kameras lesen dafür das Kfz-Kennzeichen und geben die Straße frei.Wer nicht für die Durchfahrt autorisiert ist, kann über einen Kreisverkehr ausfahren und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad ins Tal und zum Pragser Wildsee gelangen.Zum See fahren Shuttles, nämlich die Linien 439 und 442, wofür eine Online-Reservierung mit Online-Zahlung erforderlich ist. Für Südtirol Pass-Besitzer sind auch ohne Online-Reservierung stets einige Plätze reserviert.Erreichbar ist das Pragser Tal auch mit der öffentlichen Buslinie 443 von Welsberg und Toblach/Niederdorf aus. Eine Reservierung ist dafür nicht erforderlich.Von den Regelungen ausgenommen sind die Durchfahrtsgenehmigungen für Gäste von Speiselokalen, Geschäften und anderen Dienstleistern im Pragser Tal sowie für Feriengäste des Pragser Tals. Shuttles und Parkplätze können unter www.prags.bz/ticket reserviert und bezahlt werden.In Anlehnung an den Plan Prags sind auch die Aktionen für sanfte Mobilität für die Gebiete Plätzwiese und Drei Zinnen bereits gestartet. Auch dort bringen Shuttlebusse Ausflügler umweltfreundlich in die Berge.