Ab Mitte Mai 2026 starten von Bozen aus wieder Verbindungen nach Olbia und Cagliari auf Sardinien, Catania auf Sizilien, Lamezia Terme in Kalabrien und Brindisi in Apulien. Auch die beliebten Reiseziele Ibiza und Menorca (Spanien) bleiben im Programm.<h3>\r\nZwei Ziele in Griechenland<\/h3>Griechenland-Liebhaber haben in diesem Jahr eine besonders große Auswahl, neben Korfu und Kefalonia, die bereits in den vergangenen Jahren zum Flugplan gehörten, kommen in diesem Jahr zwei weitere griechische Destinationen dazu: Preveza und Thessaloniki. <BR \/><BR \/>„Griechenland ist eines der beliebtesten Sommer-Reiseziele für Nord- und Südtiroler, damit reagieren wir auf die Nachfrage unserer Kunden“, so SkyAlps Präsident Josef Gostner. <h3>\r\nDresden auch im Sommer<\/h3>Dresden wird auch in der Sommersaison angeflogen. Die Verbindung stärkt den touristischen Austausch mit einer Region Sachsen, in der Südtirol als Reisedestination besonders geschätzt wird und eröffnet Südtirolerinnen und Südtirolern zugleich den Zugang zur sächsischen Hauptstadt.