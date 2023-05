Ab heute leben wir auf Pump

1971 lag der „Overshoot day“ weltweit bei Ende Dezember

Ab diesem Tag leben wir bis zum Jahresende ressourcentechnisch auf Pump und konsumieren mehr, als sich natürlich regeneriert. Und der Verbrauch steigt rapide, der jährliche Erdüberlastungstag rückt Jahr für Jahr ein wenig vor.1971 lag er weltweit noch bei Ende Dezember, es wurde also kaum mehr verbraucht, als die Erde in einem Jahr zur Verfügung stellen kann.Mittlerweile kommen die ersten Länder kaum mehr über den ersten Monat des Jahres hinaus: Am frühesten dran sind Qatar (10. Februar) und Luxemburg (14. Februar). Der deutsche Erdüberlastungstag war heuer bereits am 4. Mai, der österreichische am 6. Mai.Italien teilt sich „seinen“ Tag mit Chile und den Bahamas. Nicht alle Länder der Welt verbrauchen mehr, als die Welt eigentlich hergibt. Die meisten davon liegen in Afrika, wo die Menschen oftmals einfach zu arm sind, um auf zu großem Fuß zu leben.