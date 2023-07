Ab morgen: Verkehrsprobleme auf der MeBo vorprogrammiert

Diese Einschränkungen wird es für den Verkehr geben

Ab dem morgigen Montag könnte es auf der Schnellstraße MeBo zu größeren Verkehrsproblemen kommen: Der Straßendienst führt ab nämlich dringende Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch. Der geplante Eingriff dauert vom 10. bis zum 15. Juli.In dieser Woche werden sowohl Fräs- als auch Asphaltierungsarbeiten am gesamten Abschnitt durchgeführt. Auch werden die Brückendehnfugen des Viaduktes ausgetauscht beziehungsweise saniert, und die Fahrbahnmarkierungen werden erneuert.„Täglich fahren bis zu 40.000 Autos auf diesem Streckenabschnitt, und es ist unsere Aufgabe, für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden, die diese Infrastruktur nutzen, zu sorgen“, sagt der zuständige Landesrat Daniel Alfreider. „Um diese Sicherheit auch in Zukunft garantieren zu können, ist dieser Eingriff nun nötig.“Für den Verkehr bedeutet dieser Eingriff einige Einschränkungen. Der Verkehr wird auf die Überholspur der Richtungsfahrbahn Nord umgeleitet. Die Ausfahrt zum Industriegebiet in Richtung Bozen wird für die Dauer der Arbeiten für den Verkehr gesperrt bleiben.werden auf der Richtungsfahrbahn Nord auf der Höhe von Marling Fräs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt.Die Ausfahrt Meran Zentrum-Marling wird während dieser Arbeiten für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird auf die Überholspur der Südfahrbahn umgeleitet.Anschließend werdenentlang der Richtungsfahrbahn Süd auf derselben Höhe in der Ortschaft Marling ebenfalls Fräs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Der Verkehr wird wiederum auf die Überholspur der Gegenfahrbahn in Richtung Norden umgeleitet.