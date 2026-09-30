Wie der Konzern mitteilt, erhalten Kunden, die über die Tochtergesellschaft Plenitude zwischen dem 1. und 24. Oktober ein entsprechendes Angebot abschließen, einen Rabatt von 30 Prozent auf Strom und Gas im Vergleich zum Festpreisangebot. Die Preise werden dabei laut der italienischen Nachrichtenagentur „Ansa“ für zwei Jahre eingefroren.<BR \/><BR \/>Eine Durchschnittsfamilie spare dadurch laut Eni insgesamt rund 200 Euro im Jahr (jeweils 100 Euro bei Strom und Gas).<h3>\r\nMaßnahme sorgt für Reaktionen<\/h3>Auch Konkurrent Enel wirbt laut der italienischen Nachrichtenagentur „Adnkronos“ mit deutlichen Preisnachlässen: Das Festpreis-Angebot „Digital luce“ bietet einen Preis von 108 Euro\/MWh für die Energiekomponente – laut Enel etwa 50 Prozent unter dem Großhandelsmarktpreis. Die Preisgarantie gilt ebenfalls für 2 Jahre. Für eine Durchschnittsfamilie ergebe sich daraus eine Ersparnis von über 200 Euro jährlich beim Strom, so der Konzern.