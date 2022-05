Ab sofort steuerfrei für Mitarbeiter: Tankgutscheine in Südtirol

Der Wirtschaftsverband hds hat nun mit der neuen Gutscheinkarte „monni fuel“ die Voraussetzungen für den ersten lokalen Tankgutschein geschaffen, den Betriebe in Südtirol einfach und schnell für ihre Mitarbeiter bestellen können.„monni ist bereits seit einigen Jahren nicht nur ein Zahlungssystem und das größte und vielseitigste Gutscheinnetzwerk Südtirols. Jetzt neu dazu kommt auch der Tankgutschein, der ausschließlich in Südtirol eingelöst werden kann“, zeigt sich hds-Präsident Philipp Moser begeistert. „Somit werden wir wieder unserer Rolle gerecht, die lokalen Kreisläufe zu stärken“, so Moser weiter.Ab sofort können Karteninhaber ihren monni fuel-Gutschein einfach und schnell landesweit in allen Bezirken bei 15 Tankstellen einlösen. Das monni-Netzwerk steht allen Tankstellen in Südtirol offen. Diese können somit dem Netzwerk beitreten. Voraussetzung dafür ist, dass die Tankstelle ein monni Pos-Gerät benützt, das beim hds bestellt werden kann. Der neue Tankgutschein kann von den Betrieben unter folgender Webseite bestellt werden. Dort sind auch die Tankstellen aufgelistet.