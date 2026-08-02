<BR \/><BR \/><b>Herr Peer, wie groß ist die Nachfrage nach Abnehmspritzen in Südtirol derzeit?<\/b><BR \/>Florian Peer: Belastbare Absatzdaten für ganz Südtirol liegen nicht vor. Aus Sicht unserer Apotheken in Lana und Brixen sowie der Ausgabestelle in Lüsen ist die Nachfrage nach GLP-1-basierten Medikamenten aber deutlich gestiegen, wobei die Selbstzahlung den Markt derzeit noch begrenzt. <BR \/><BR \/><b><BR \/>Erhältlich sind sie seit rund zwei Jahren. Gab es teilweise Engpässe?<\/b><BR \/>Peer: Ja, vor allem in der Anlaufphase und bei einzelnen Dosierungen kam es immer wieder zu Wartezeiten. Inzwischen ist die Versorgung stabiler, aber noch nicht immer völlig reibungslos.<BR \/><BR \/><b><BR \/>Die Medikamente sind verschreibungspflichtig. Was bedeutet das im Falle dieser Präparate konkret?<\/b><BR \/>Peer: Für Erwachsene ist Wegovy ab einem Body-Mass-Index von 30 zugelassen – das entspricht bei einer Körpergröße von 1,80 Metern einem Gewicht von rund 97 Kilogramm. Bei einem BMI zwischen 27 und 30, also bei etwa 87,5 bis 97 Kilogramm, muss mindestens eine gewichtsbedingte Begleiterkrankung vorliegen, etwa Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung, Schlafapnoe, Prädiabetes oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Normalgewichtige Menschen oder Personen, die lediglich aus kosmetischen Gründen einige Kilogramm verlieren möchten, fallen nicht unter diese Zulassung.<BR \/><BR \/>Eine Verschreibung außerhalb der Zulassung ist in Italien nur im medizinisch begründeten Einzelfall möglich. Voraussetzung sind unter anderem eine fehlende zugelassene Behandlungsalternative, wissenschaftliche Evidenz, die persönliche Verantwortung des Arztes sowie die Aufklärung und Einwilligung des Patienten. Ein Freibrief für eine kosmetisch motivierte Anwendung ist das nicht. Zudem muss der Patient die Kosten einer solchen Behandlung in der Regel selbst tragen. <BR \/><BR \/><b><BR \/>Wie hoch sind die monatlichen Kosten für Selbstzahler – und wann übernimmt der öffentliche Gesundheitsdienst die Behandlung?<\/b><BR \/>Peer: Bei Wegovy liegen die Kosten je nach Dosierung derzeit grob zwischen 220 und 380 Euro für eine Vierwochenpackung. Die Behandlung mit Wegovy bezahlt der Patient in Italien selbst. Auch andere speziell zur Gewichtsreduktion zugelassene Präparate werden dafür derzeit nicht vom öffentlichen Gesundheitsdienst erstattet. <BR \/>Ozempic und Rybelsus enthalten wie Wegovy Semaglutid, sind aber anders dosiert und zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen. Unter den Voraussetzungen der Nota 100 können sie dafür erstattet werden. Auch Mounjaro kann bei Typ-2-Diabetes erstattet werden, nicht jedoch bei einer Behandlung zur Gewichtsreduktion. Ozempic ist zur Gewichtsreduktion nicht zugelassen.<BR \/><BR \/><b><BR \/>Könnte der öffentliche Gesundheitsdienst künftig auch die Kosten von Medikamenten zur Behandlung von Adipositas übernehmen?<\/b><BR \/>Peer: Derzeit ist es nicht absehbar, ob die Kasse die Kosten übernimmt, zugleich könnte dies meiner Meinung nach der Fall sein, wenn der gesundheitliche Nutzen und die vermiedenen Folgekosten die Ausgaben für die Therapie rechtfertigen. Adipositas erhöht das Risiko für zahlreiche kostspielige Folgeerkrankungen, von Herz-Kreislauf-Leiden bis hin zu Gelenkproblemen.<BR \/><BR \/>Mit sinkenden Preisen durch den zunehmenden Wettbewerb und sofern es auch langfristig bei einem positiven Nutzen-Risiko-Profil bleibt, könnte eine Erstattung in Zukunft durchaus realistisch werden. <BR \/><BR \/><b>Der weltweite Markt für Abnehmmedikamente soll schon in wenigen Jahren ein Volumen von 100 Milliarden Dollar erreichen. Erleben wir hier einen der großen neuen Produktzyklen der Pharmaindustrie – vergleichbar mit dem Aufstieg der Cholesterinsenker in früheren Jahrzehnten?<\/b><BR \/>Peer: Zweifellos entsteht hier eine der bedeutendsten Produktklassen der Pharmaindustrie. Rein umsatzmäßig haben diese Medikamente die klassischen Cholesterinsenker schon jetzt überholt. Von einer ähnlich breiten Versorgung sind wir allerdings noch entfernt. <BR \/><BR \/><b>Mit der nun zugelassenen Tablette, die im Herbst in ausgewählten Ländern auf den Markt kommen dürfte, fällt für viele Menschen die Hemmschwelle einer Spritze weg. Wird das die Nachfrage noch weiter anstoßen?<\/b><BR \/>Peer: Grundsätzlich schon. Für Menschen mit einer ausgeprägten Abneigung gegen Spritzen fällt eine entscheidende Hürde weg. Die Tablette ist allerdings nicht in jeder Hinsicht bequemer: Sie muss täglich morgens auf nüchternen Magen eingenommen werden. Danach darf mindestens 30 Minuten lang nichts gegessen oder getrunken und kein anderes Medikament eingenommen werden. Für den Markterfolg in Italien werden daher nicht nur die Darreichungsform, sondern vor allem der Preis, die tatsächliche Verfügbarkeit und eine mögliche Erstattung entscheidend sein. <BR \/><BR \/><b>Werden die Tabletten in Europa voraussichtlich günstiger angeboten als die Spritzen?<\/b><BR \/>Peer: Offizielle Marktpreise für Europa gibt es noch nicht. Zwar entfallen bei der Tablette der Injektionspen und zumindest teilweise die Anforderungen an Transport und Kühlung. Wegen der geringeren Aufnahme über den Verdauungstrakt wird für die Tablette aber wesentlich mehr Wirkstoff benötigt.<BR \/>Nach den derzeitigen Selbstzahlerangeboten in den USA ist die Tablette rund 50 Dollar pro Monat günstiger als die Spritze. <BR \/><BR \/><b>Wann werden Konkurrenzprodukte und später Generika die Preise deutlich senken?<\/b><BR \/>Peer: Der Wettbewerb durch neue Markenprodukte und weitere Tabletten dürfte bereits vor 2030 deutlich zunehmen. Mit einem breiten Generikawettbewerb ist in Europa eher ab Anfang bis Mitte der 2030er-Jahre zu rechnen.<BR \/><BR \/>Solche Prognosen sind allerdings unsicher, weil neben den eigentlichen Wirkstoffpatenten auch Patente auf Formulierungen, Dosierungen und Verabreichungsformen eine Rolle spielen. In einzelnen Ländern mit früher auslaufendem Patentschutz ist bereits zu beobachten, wie zusätzlicher Wettbewerb die Preise unter Druck setzt.<BR \/><BR \/><b><BR \/>Wie stehen Sie persönlich dieser Medikamentengruppe gegenüber?<\/b><BR \/>Peer: Bei einer passenden medizinischen Indikation stehe ich diesen Medikamenten klar positiv gegenüber. Die erzielte Gewichtsabnahme ist klinisch relevant. Für Semaglutid sind bei bestimmten Hochrisikopatienten zudem Vorteile bei schweren Herz-Kreislauf-Ereignissen belegt.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig handelt es sich nicht um harmlose Lifestyle-Produkte. Magen-Darm-Beschwerden sind häufig, selten können auch ernsthafte Nebenwirkungen auftreten. Nach dem Absetzen kehrt oft ein Teil des Gewichts zurück, insbesondere wenn Ernährung und Bewegung nicht dauerhaft angepasst werden. Entscheidend sind deshalb eine ärztliche Begleitung, eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung und die Verbindung der Therapie mit einer langfristigen Veränderung des Lebensstils. <h3>\r\nNovo und Lilly – das Duopol<\/h3>Der Markt wird bislang von zwei Konzernen dominiert: Novo Nordisk aus Dänemark mit Wegovy sowie der US-Hersteller Eli Lilly mit Mounjaro. Der große Entwicklungsvorsprung, Patente und die aufwendige Produktion sichern beiden Herstellern derzeit eine starke Marktstellung. Die enormen Wachstumserwartungen lösten an der Börse zeitweise einen regelrechten Hype aus. Novo Nordisk stieg vor einigen Jahren zum wertvollsten Unternehmen Europas auf, auch Eli Lilly erreichte extreme Bewertungen.