Abschlussveranstaltung für HTI-Sommerpraktikanten mit Ex-Skistar

Gib dein Bestes und du wirst es nicht bereuen! – Mit diesen Worten hat der ehemalige österreichische Skirennläufer Hannes Reichelt die Jugendlichen im Showroom in Sterzing begrüßt. Der Weltmeister und Streif-Gewinner erzählte den Teilnehmern in einem spannenden Vortrag von den Herausforderungen im Laufe seiner Karriere. Dabei betonte er, dass ihm das Bewusstsein, immer das Beste gegeben zu haben, auch bei Misserfolgen weitergeholfen hat. So konnte er diese Situationen meistern, verarbeiten, und daraus sogar Vorteile für seine weitere Laufbahn ziehen.Bei der Abschlussveranstaltung für die Sommerpraktikanten nutzten auch Anton Seeber, Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe HTI und Personalchef Alexander Ploner die Möglichkeit, die Jugendlichen persönlich zu verabschieden und ihnen auf diesem Weg viel Erfolg für die schulische Weiterbildung bzw. berufliche Zukunft zu wünschen.Insgesamt waren in Sterzing, Telfs und Bozen diesen Sommer 65 Praktikanten bei Leitner, Prinoth, Demaclenko, Leitwind und Troyer beschäftigt (Oberschüler aller Fachrichtungen, Berufs- bzw. Vollzeit-Fachschüler und Universitätsstudenten), um erste berufliche Erfahrungen zu sammeln.Für die Praktikanten, die in den Produktionshallen und Büros in Sterzing und Bozen arbeiten konnten, war die Veranstaltung ein spannender Abschluss ihrer Tätigkeit. In anschließenden Gesprächen konnten sie sich mit dem bekannten Sportler noch austauschen.