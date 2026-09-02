Und eine Entspannung ist vorerst nicht in Sicht: Der Verbraucherverband Codacons rechnet für die kommenden Monate mit weiteren Preissteigerungen. Damit dürfte die Teuerung auch im Herbst den Alltag vieler italienischer Haushalte belasten – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/lebensmittel-fast-30-prozent-teurer-weitere-teuerung-erwartet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><i><b>Und Sie? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="774158" data-version="v2"><\/div><\/div>\n