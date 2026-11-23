Die ersten Eröffnungsfeiern finden bereits am Donnerstag, 26. November, in Bozen, Meran und Brixen statt.<BR \/><BR \/><i>Bevor Sie weiterlesen: Stimmen Sie ab!<\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="913732" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt stehen traditionell Kunsthandwerk, regionale Produkte, Geschenkartikel und gastronomische Angebote. Neben den fünf großen Märkten finden auch in zahlreichen kleineren Orten Südtirols Advents- und Weihnachtsmärkte statt.