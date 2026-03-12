Viele lokale Geschäfte vor großen Herausforderungen. Sinkende Kundenfrequenz, steigende Betriebskosten und der wachsende Wettbewerb durch große Onlineplattformen setzen insbesondere kleinere Händler unter Druck. In vielen Städten und Gemeinden führt dies bereits zu leerstehenden Ladenlokalen und einer spürbaren Veränderung der Ortszentren.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="474568" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Befürworter einer stärkeren Unterstützung des lokalen Handels betonen, dass Geschäfte vor Ort mehr sind als reine Verkaufsstellen. Sie tragen zur Lebensqualität bei, sichern Arbeitsplätze, ermöglichen persönliche Beratung und beleben Innenstädte und Dorfzentren. <BR \/><BR \/>Zudem kann eine funktionierende Nahversorgung insbesondere für ältere Menschen oder Personen ohne Auto von großer Bedeutung sein.