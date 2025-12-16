Bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf darf man mittlerweile aber nicht mehr nur an Kinder und Beruf denken. Der demografische Wandel macht zunehmend die Vereinbarkeit von Beruf und der Pflege von Angehörigen notwendig. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="383640" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Die noch immer ungleiche Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern führt zu einer unterschiedlichen Inanspruchnahme von Teilzeitmodellen. <BR \/><BR \/>Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer weist darauf hin, dass insbesondere eine stark reduzierte Arbeitszeit (weniger als 50 Prozent) erhebliche finanzielle Konsequenzen hat.